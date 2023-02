Usa: "Se Cina fornisce armi a Mosca ci saranno conseguenze"

Gli Usa, per bocca del portavoce del Consiglio della Sicurezza nazionale John Kirby, avvertono la Cina.

"Non è nel migliore interesse di Pechino fornire armi alla Russia - ha detto in una intervista alla Cnn -: abbiamo detto loro chiaramente che ci sarebbero delle conseguenze". Kirby lo ha affermato rispondendo a una domanda sulla possibile reazione americana nel caso in cui la Cina fornisse armi alla Russia per la guerra in Ucraina.