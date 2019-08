Usa, scomparso a New York il capo chef di Cipriani Dolci

Da sabato 17 agosto non si hanno più notizie di Andrea Zamperoni, capo chef italiano di Cipriani Dolci, noto ristorante nella stazione di Grand Central a New York. A riportare la notizia della scomparsa del cuoco sono i media statunitensi, che citano la polizia. Il 33enne, che vive nel Queens, è stato visto per l'ultima volta dai suoi compagni di appartamento sabato notte, spiega al New York Post il manager del ristorante, Fernando Dallorso.