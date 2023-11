Usa, due uomini scagionati dopo aver passato decenni in carcere

Due americani in carcere da decenni per due crimini distinti sono stati prosciolti dopo che le loro condanne sono state considerate viziate da difetti di forma e annullate da due tribunali di New York.

Uno dei due, Wayne Gardine, è stato in carcere per oltre 18 anni per un omicidio accaduto nel 1994. Ora rischia di essere estradato in Giamaica, sua terra d'origine, nonostante sia stato prosciolto e abbia scontato l'intera pena. L'altro, Jabar Walker, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di due uomini nel 1995. La scarcerazione è stata decisa dopo i ricorsi della Legal Aid Society, un'associazione che aiuta persone indigenti a far valere i loro diritti: le condanne erano basate su testimonianze inesatte ed errori procedurali.