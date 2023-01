Usa, nuove sanzioni contro l'industria della difesa dell'Iran

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato nuove sanzioni contro il settore della difesa dell'Iran.

Le misure colpiscono sette figure di primo piano dell'iraniana Qods Aviation Industries, che produce droni, e dell'Iran's Aerospace Industries Organization, che supervisiona i programmi di missili balistici. "Il sostegno militare del regime iraniano alla Russia non solo alimenta il conflitto in Ucraina, ma ha anche portato a violazioni della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", si legge in una nota del dipartimento di Stato.