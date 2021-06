Usa, sale attesa per comizio Trump: il primo post-presidenza

Sale l'attesa per il primo comizio di Donald Trump dall'addio alla Casa Bianca. L'ex presidente Usa vola in Ohio, nella contea di Lorain, dove farà campagna elettorale per Max Miller, candidato alle primarie repubblicane per la Camera per il 2022. Miller sfida Anthony Gonzalez, uno dei pochi deputati conservatori che ha votato a favore dell'impeachment di Trump dopo l'assalto al Congresso.