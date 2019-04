Usa, Russiagate: Casa Bianca preoccupata per il rapporto Mueller

Nonostante le rassicurazioni del presidente Donald Trump, c'è preoccupazione alla Casa Bianca per la pubblicazione del rapporto del procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, prevista per giovedì mattina. Il rapporto potrebbe svelare dettagli in grado di danneggiare la reputazione politica del presidente americano e difficili da smentire. Molti dei collaboratori di Trump temono inoltre di essere travolti dalla furia del presidente Usa.