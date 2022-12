Usa-Russia, in corso incontro tra diplomatici in Turchia

E' in corso ad Istanbul un incontro fra diplomatici Usa e diplomatici russi per discutere degli "elementi irritanti" nelle relazioni tra i due Paesi.

Lo scrive la Tass citando il viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov. "In linea di principio, si tratta di un evento periodico per discutere dei cosiddetti fattori irritanti nelle relazioni bilaterali - ha detto Ryabkov -. Irritanti significa che si discute sul funzionamento delle missioni diplomatiche statunitensi in Russia e della Russia negli Stati Uniti".