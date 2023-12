Usa, Rudy Giuliani condannato per diffamazione: pagherà 148 milioni

Giuliani attacca dopo la sentenza: "Una assurdità"

"L'assurdità di questa somma non fa altro che sottolineare l'assurdità dell'intera procedura", ha attaccato Giuliani in una dichiarazione ai giornalisti lasciando intendere che avrebbe presentato ricorso. Noto per essere in gravi difficoltà finanziarie, l'ex avvocato di Trump è stato anche citato in giudizio da uno studio legale che lo ha rappresentato per diversi anni e che chiede 1,3 milioni di dollari di conti non pagati.