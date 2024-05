Presidenziali Usa, Robert Kennedy Jr ha raccolto firme per Texas

La campagna presidenziale del candidato indipendente Robert Kennedy Jr.

ha raccolto oltre il doppio delle firme necessarie alla qualifica in Texas in vista delle elezioni presidenziali Usa del prossimo novembre. Lo riferisce il quotidiano "Politico", che sottolinea come l'ex democratico continui a superare le aspettative in termini di radicamento e consensi territoriali. Per riconoscere una candidatura alle elezioni presidenziali Usa il Texas impone infatti la raccolta di oltre 100mila firme: la campagna di Kennedy ne ha raccolte più del doppio, confermando un'impresa già riuscitagli in altri Stati Usa, a cominciare dalla California.