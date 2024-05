Usa, raccontava sui social la sua battaglia contro il cancro: morta tiktoker 26enne

Maddy, che era una maestra d'asilo, ha iniziato ad avere problemi di stomaco nell'estate del 2022. Ha trascorso più di un anno a cambiare la sua dieta nella speranza di risolvere il problema, ma il 22 febbraio 2023, dopo aver ha vomitato ripetutamente sangue, si è recata al pronto soccorso e ha scoperto di avere il cancro.

Dopo la diagnosi, ha iniziato a raccontare la malattia con dei video su TikTok. In uno di questi ha detto: "Ciao, mi chiamo Madison e ho un cancro terminale al quarto stadio. È nel mio intestino crasso, nel mio intestino tenue, nel mio utero, nelle mie ovaie, praticamente l'intera metà inferiore del mio corpo è piena di cancro”.

"Sapevo di avere molto da dire", aveva detto Baloy a People a marzo, sottolineando l'importanza di sperimentare "ogni singola emozione mentre siamo qui perché non saremo qui a lungo". Maddy aveva anche pubblicato una lista di desideri, che includeva un incontro con il famoso chef Gordon Ramsay. Quest'ultima volontà è stata esaudita a febbraio. Infatti, Ramsay l'ha portata in aereo a Miami per cenare in uno dei suoi locali Hell's Kitchen e l'ha invitata all'apertura del suo nuovo ristorante Lucky Cat a South Beach.

"Sono davvero senza parole per la triste notizia. Sapere che siamo riusciti a realizzare uno dei suoi sogni mi farà sempre piacere. Inviamo tutto il nostro affetto al suo fidanzato e alla sua famiglia", ha scritto lo chef sui social commentando la morte della ragazza.