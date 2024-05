Usa, proteste pro Palestina: la polizia interviene alla Columbia University, decine di arresti

"I manifestanti non ci hanno lasciato scelta"

"Non ci hanno lasciato scelta": così la Columbia University ha motivato la decisione di chiamare la polizia per sgombrare la Hamilton Hall. "Ci rincresce che i manifestanti abbiano scelto una escalation della situazione attraverso le loro azioni. Dopo aver appreso che la Hamilton Hall era stata occupata, vandalizzata e bloccata, non abbiamo avuto scelta", si legge in un comunicato. La Columbia afferma che il gruppo che ha occupato la Hamilton Hall era guidato da individui non affiliati all'ateneo.