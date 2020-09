Usa, proteste per Brenna Taylor: scontri manifestanti-polizia a Louisville

Un gruppo di manifestanti e polizia sono stati protagonisti di scontri a Louisville, in Kentucky, nell'ambito delle proteste per il caso di Brenna Taylor, l'afroamericana uccisa per errore dagli agenti sei mesi fa. I manifestanti chiedono giustizia perché il poliziotto che ha sparato e ucciso la donna è stato accusato di condotta negligente e pericolosa, ma nessuno dei suoi tre colleghi è stato incriminato per la morte della ragazza.