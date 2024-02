Usa, procuratrice NY: se Trump non paga multa chiederò sequestro beni

Donald Trump rischia di perdere alcune delle sue più quotate proprietà immobiliari, se non sarà in grado di pagare la multa per frode fiscale che gli è stata comminata la scorsa settimana.

Considerando gli interessi, il tycoon deve allo Stato di New York quasi 454 milioni di dollari e la somma è destinata a salire ogni giorno di 87.502 dollari di interessi, fino a quando non sarà effettuato il pagamento. La procuratrice generale di New York, Letitia James, ha detto a Abc News che, nel caso l'ex presidente non sia in grado di saldare quanto dovuto, chiederà il sequestro dei suoi beni.