Usa, procuratore Ny: Trump ha usato impropriamente soldi Fondazione

Ci sarebbero le prove che Donald Trump ha abusato e utilizzato in modo improprio i fondi della sua fondazione per supportare la campagna elettorale del 2016. Lo sostiene la procuratrice generale dello Stato di New York, Letitia James, che si appresta ad avviare un'azione legale contro la Trump Foundation, chiedendo la restituzione di 2,8 milioni di dollari e il divieto per il presidente di guidare alcuna organizzazione benefica per dieci anni.