Usa, la procura verso il sequestro di beni appartenenti a Donald Trump

L'Ufficio della procuratrice generale di New York, Letitia James, si sta preparando a sequestrare i beni di Donald Trump.

Il tycoon deve saldare entro il 25 marzo la multa da 464 milioni di dollari (di cui 10 milioni in capo ai figli Eric e Donald Jr), per la condanna per frode commerciale ai danni della Trump Organization. Come riporta la Cnn, i funzionari della Procura hanno depositato una serie di documenti presso la Contea di Westchester. E' l'indicazione che lo Stato si appresta a sequestrare la proprietà di Trump a nord di Manhattan, comprendente anche un campo da golf, nota come Seven Springs.