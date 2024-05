Usa: "Preoccupati dalle esercitazioni cinesi nello Stretto di Taiwan"

Gli Usa si sono detti "profondamente preoccupati" per le massicce esercitazioni militari cinesi nello Stretto di Taiwan.

"Stiamo monitorando attentamente le attività della Cina e ci stiamo coordinando con i nostri alleati", si legge in una dichiarazione del portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller. "Esortiamo fortemente Pechino ad agire con moderazione", ha proseguito il funzionario, sottolineando che "utilizzare una transizione normale, di routine e democratica come scusa per provocazioni militari rischia di provocare un'escalation".