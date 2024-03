Baltimora, crolla ponte dopo l'impatto di un cargo contro un pilone: sei dispersi | Soccorritori: "Probabilmente sono morti" | Biden: "E' stato un terribile incidente"

E' di sei dispersi il bilancio fornito dal segretario ai Trasporti del Maryland. Nelle immagini delle telecamere di sicurezza si vede la nave sbattere violentemente contro un pilone dopo aver preso fuoco: pochi istanti, e il ponte si accartoccia e crolla. Sei operai che erano al lavoro sul ponte al momento dell'incidente sono dispersi. Due persone sono state tratte in salvo: una è in gravi condizioni mentre l'altra presenta ferite lievi. Il presidente Usa Joe Biden: "E' stato un terribile incidente".

Tgcom24

"Data la temperatura dell'acqua e il tempo trascorso dal crollo del ponte non crediamo che riusicremo a trovare nessuno dei sei dispersi ancora vivo", ha detto il capo della Guardia Costiera di Baltimora, l'ammiraglio Shannon Gilreath, dopo aver annunciato la sospensione delle ricerche con i sommozzatori.

Biden: "Un terribile incidente, presto lo ricostruiremo" Tutto indica al momento che si sia trattato di un terribile incidente - ha spiegato l'inquilino della Casa Bianca -. Non abbiamo altre indicazioni, né altre ragioni per pensare che dietro vi sia un qualche atto internazionale". Il governo federale, ha poi aggiunto, "coprirà gli interi costi di ricostruzione del ponte". Joe Biden ha annunciato che andrà a Baltimora il più presto possibile e ha ribadito che "la ricerca dei dispersi rimane l'assolutà priorità". "Siamo con voi e rimarremo con voi fino a quando sarà necessario", ha infine dichiarato.

Sulla nave nessun ferito Di sicuro non ci sono feriti a bordo della nave cargo: lo ha detto il segretario ai trasporti del Maryland, Paul Wiedefeld, alla Cnn. Battente bandiera di Singapore, il porta-container stava uscendo dalla baia di Baltimora e si stava dirigendo verso Colombo, capitale dello Sri Lanka. Tutti i membri dell'equipaggio, come detto, sono illesi. A bordo della nave c'erano due comandanti.

La dinamica dell'incidente La nave "Dali" sembra aver perso energia ed essere andata fuori rotta subito prima dell'impatto con uno dei piloni del ponte intorno all'1:30 locali (le 6:30 italiane). In un video ripreso da telecamere di sicurezza si vede anche il mercantile, che aveva a bordo numerosi container diretti a Colombo in Sri Lanka, emettere una colonna di fumo scuro prima dell'impatto. La perdita di corrente sembra essere avvenuta per circa 60 secondi. Un minuto dopo la nave emette fumo nero. Le luci si spengono di nuovo per una seconda volta due minuti prima dell'impatto. La Dali urta il ponte mezz'ora circa dopo aver lasciato il porto di Baltimora, e il ponte è crollato quattro secondi dopo.

Cargo coinvolto in un altro incidente nel 2016 La nave era già stata coinvolta in una collisione nel 2016 ad Anversa, in Belgio. E' quanto emerge dal sito web di monitoraggio delle navi Vessel Finder e dall'archivio degli incidenti marittimi Shipwrecklog, come riporta il Guardian. Secondo quanto riferito, in quell'occasione la prua della nave urtò il lato della banchina mentre lasciava il porto, danneggiando in modo significativo diversi metri dello scafo. Secondo Vessel Finder, al momento dell'incidente c'era bel tempo e la colpa fu attribuita al comandante della nave. L'incidente non provocò feriti o vittime.

Persone finite in acqua, "probabilmente morti i sei dispersi" I soccorritori avevano parlato inizialmente di almeno sette persone disperse, cadute in acqua dopo il crollo, poi 20 e ora sei. I dispersi sono tutti operai. L'azienda edile per cui lavoravano ha fatto sapere che "probabilmente sono tutti morti". Nella notte le ricerche con i sommozzatori sono state sospese. "Le acque sono troppo pericolose per i sommozzatori, ma continueremo con delle navi nella notte", ha spiegato il capo della polizia del Maryland Roland Buttler.

Larga chiazza di carburante nel fiume, sospeso trasporto marittimo In seguito all'urto, la nave ha riversato carburante diesel nel fiume, formando una larga chiazza in acqua. Il trasporto marittimo nel porto di Baltimora è inoltre stato "sospeso fino a nuovo ordine". Lo rendono noto le autorità.