Usa, plico con sostanza tossica a Trump: donna arrestata al confine con il Canada

Una donna, sospettata di aver inviato alla Casa Bianca una busta contenente ricina, sostanza letale per l'uomo, è stata arrestata al confine fra Stati Uniti e Canada. Il plico, destinato al presidente Trump, era stato intercettato due giorni fa dalle forze dell'ordine, e immediatamente erano scattate le indagini per individuare il mittente. Per ora non sono chiari i motivi del gesto.