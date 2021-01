Usa, picchia a morte la madre: 15enne arrestato in Texas

-afp

Un ragazzino di 15 anni è stato arrestato in Texas con l'accusa di aver ucciso la madre: a incastrarlo è stato un video di sorveglianza, che ha catturato i momenti in cui l'adolescente ha picchiato a morte la donna. La tragedia è avvenuta a McKinney, a una sessantina di chilometri da Dallas. Non è stato reso noto il motivo dell'aggressione.