Usa, il capo del Pentagono revoca il patteggiamento per la mente dell'11 settembre

Il supervisore, il generale di brigata in pensione Susan K. Escallier, aveva firmato un accordo preliminare con i tre imputati offrendo loro una pena all'ergastolo in cambio della loro dichiarazione di colpevolezza. Nell'atto di revoca, Austin ha annullato l'accordo e ha assunto la supervisione diretta del procedimento, ripristinandolo di fatto come caso da pena capitale. A causa della posta in gioco coinvolta, la "responsabilità di tale decisione deve ricadere su di me", ha spiegato il segretario alla Difesa.