Usa, papà crea uno "scivolo delle caramelle" per permettere ai bimbi di mantenere il distanziamento sociale ad Halloween

Uno "scivolo delle caramelle" per un "dolcetto o scherzetto" distanziato. E' l'idea di un papà statunitense, Andrew Beattie, per permettere ai bambini di vivere Halloween in allegria ma anche in sicurezza. L'uomo ha costruito il piccolo scivolo - un tubo di cartone colorato di arancione e nero - con la figlia di 6 anni per poi collocarlo sul corrimano inclinato delle scale di casa, in Ohio. "Voglio che i nostri giovani possano vivere un po’ di normalità in tutta questa follia", ha scritto su Facebook.