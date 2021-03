Onu a Biden: "Metta fine a esecuzioni, pratica inutile e aberrante"

Gli esperti dei diritti umani dell'Onu hanno invitato il presidente Usa Joe Biden a fare quanto in suo potere per porre fine alle esecuzioni, sia a livello federale che statale. "La pena di morte è una pratica abominevole. Non ha alcun valore deterrente e non può essere riconciliato con il diritto alla vita", hanno detto gli esperti. Nel 2020, il governo statunitense ha ripreso le esecuzioni, uccidendo 13 persone in sei mesi.