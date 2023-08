Usa, ondata di caldo record: allerta per 130 milioni di persone

Gli Usa sono alle prese con un'ondata di caldo record, che ha messo circa 130 milioni di persone in allerta in 22 Stati.

Gli esperti hanno lanciato l'allarme per condizioni potenzialmente mortali. Temperature superiori a 37,7 gradi si estendono a sud fino agli stati della costa del Golfo, con "livelli di umidità brutali" che spingono l'indice di calore fino a 48,8 gradi in alcune aree. Scuole chiuse in Colorado, Iowa, Missouri e Oklahoma.