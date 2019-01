Usa, nuova Camera sfida Trump e vota manovra senza fondi per il muro

La nuova Camera del Congresso Usa a maggioranza democratica sfida Donald Trump approvando una legge di bilancio per superare lo stallo dello shutdown. La proposta non prevede i 5 miliardi di dollari di fondi per il muro al confine col Messico, condizione senza la quale il presidente ha già detto che porrà il veto. Ora la parola passa al Senato dove la maggioranza repubblicana ha già detto che voterà solo una legge sostenuta dalla Casa Bianca.