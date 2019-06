Usa, morto l'ex barone della droga Frank Lucas

Frank Lucas, ex barone americano della droga, che ha ispirato il personaggio principale del film "American Gangster", è morto giovedì all'età di 88 anni. A darne l'annuncio è stato il nipote Aldwan Lassiter, che ha spiegato come lo zio sia morto per "cause naturali". Lucas è stato uno dei più grandi fornitori di eroina del quartiere nero di Harlem a New York, ma anche di Newark, in New Jersey, tra la fine degli anni '60 e il 1975.