Usa, molte chiese annullano la messa di Natale causa Covid

A causa dell'aumento dei contagi da coronavirus, negli Stati Uniti numerose chiese hanno deciso di annullare la messa di Natale in presenza. Tra queste la Cattedrale nazionale di Washington nella capitale, St. John the Divine a New York City e la storica Old South Church di Boston. Altre chiese stanno pianificando funzioni all'aperto o online, imponendo restrizioni ai partecipanti come l'obbligo di mascherina e la prova dell'avvenuta vaccinazione.