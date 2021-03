Usa-Messico, Biden ai migranti: non venite, non lasciate le vostre comunità

Ansa

"Non venite. Non lasciate le vostre città, le vostre comunità". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, rivolgendosi ai migranti che stanno arrivando a migliaia al confine fra Stati Uniti e Messico, in un'intervista all'emittente televisiva Abc. "Stanno distruggendo il nostro Paese. Quella al confine è una crisi destinata a peggiorare", è l'affondo di Donald Trump.