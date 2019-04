Usa, media: Trump in visita di Stato in Gran Bretagna a giugno

Il presidente americano Donald Trump sarà in Gran Bretagna a giugno per una visita di Stato. Lo riporta il Financial Times, citando fonti del governo inglese e sottolineando che l'invito formale al numero uno della Casa Bianca sarà effettuato dalla regina Elisabetta, come previsto da protocollo. La visita dovrebbe coincidere con il 75esimo anniversario del D-Day, lo sbarco in Normandia effettuato dagli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale.