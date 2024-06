Otto ragazzi, tra i 17 e i 22 anni, sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco ad una festa a Methuen, in Massachusetts. Secondo quanto riferito dalle autorità, al momento non è stato effettuato alcun arresto. Gli spari sono esplosi poco prima delle 2 del mattino, dopo che centinaia di persone si erano riunite per una festa organizzata sui social network. Due dei feriti sono in condizioni critiche.