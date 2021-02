Usa, maltempo in Texas: Biden promette sostegno e aiuti

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha trascorso ore in Texas per un aggiornamento sulla recente tempesta invernale e visitando un banco alimentare locale, impegnandosi ad aiutare lo Stato a riprendersi dagli effetti del maltempo e delle interruzioni di corrente. "Saremo veri partner per aiutarvi a riprendervi e ricostruire da queste tempeste, da questa pandemia e da questa crisi economica" ha detto.