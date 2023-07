Usa, pilota ha malore: passeggera effettua atterraggio d'emergenza

Negli Usa un velivolo si è schiantato nei pressi dell'aeroporto di Martha's Vineyard a West Tisbury, nel Massachusetts, dopo che il pilota ha avuto un malore.

L'atterraggio d'emergenza è stato tentato da una passeggera a bordo che ha preso il controllo del piper. In cinseguenza a auqesto tentativio il velivolo ha toccato terra in modo violento con rottura dell'ala sinistra. Il pilota è stato ricoverato in gravi condizioni mentre la passeggera è rimasta illesa.