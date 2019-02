Usa, madre non le fa usare il cellulare: bimba di 9 anni si impicca

Una bambina di 9 anni, residente nel quartiere del Bronx a New York, si è impiccata dopo che la mamma le aveva impedito di usare il cellulare. Popo dopo essersi svegliata la piccola aveva chiesto lo smartphone per guardare video su Youtube, ma la donna le aveva detto che era troppo presto per usare il telefono. La ragazzina si è quindi legata una cintura intorno al collo e si è tolta la vita. Non è chiaro se abbia lasciato un biglietto.