Usa, Pentagono: Lloyd Austin in buone condizioni, fuori da terapia intensiva

Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, rimane ricoverato all'ospedale militare Water Reed ed è in buone condizioni.

Lo ha detto in una nota il portavoce del Pentagono, Pat Ryder. "Si sta riprendendo bene: non è più in terapia intensiva, ed è stato trasferito in un'area più privata della struttura con una buona prognosi", ha aggiunto, ricordando che Austin ha ripreso a lavorare già venerdì scorso. Il dipartimento non ha precisato una eventuale data per le sue dimissioni.