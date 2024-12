Usa, leader religioso con 20 "mogli" rischia una condanna per atti sessuali con bambini

Rischia il carcere a vita Samuel Bateman, leader religioso poligamo, autoproclamatosi profeta di una setta. L'uomo ha rivendicato più di 20 "mogli" spirituali (tra cui 10 ragazze minorenni). In Arizona, il 48enne si è dichiarato colpevole di aver costretto bambine di 9 anni ad atti sessuali con lui e altri adulti. Ha inoltre ammesso di aver pianificato per anni i viaggi di ragazze attraverso i confini di Stato per i suoi crimini sessuali e di averne rapite alcune.