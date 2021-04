Usa, le Hawaii primo Stato a dichiarare l'emergenza climatica

Ansa

Le Hawaii sono il primo Stato negli Usa a dichiarare l'emergenza climatica con l'approvazione di una risoluzione in cui si afferma che il cambiamento climatico minaccia sia le persone sia l'ambiente. "Dobbiamo intraprendere un'azione decisa per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico, come l'innalzamento del livello del mare, l'erosione costiera e la protezione delle nostre infrastrutture critiche", ha detto il senatore dem Gabbard.