Usa, Las Vegas vieta ai senzatetto di dormire in strada 

Las Vegas ha approvato una legge che rende illegale per i senzatetto dormire in strada quando sono disponibili letti nei centri di accoglienza. La misura riguarderà il centro urbano ma non la Strip, la via più famosa della città con i casinò. La norma "è imperfetta ma è un punto di partenza", ha commentato il sindaco Carolyn Goodman, accusata però di fare una guerra ai poveri.