Negli Usa la Corte Suprema mantiene il pieno accesso alla pillola abortiva mifepristone. I saggi all’unanimità hanno respinto la sentenza in appello che avrebbe vietato la vendita per corrispondenza del farmaco. La decisione è una vittoria per le associazione pro-scelta perché respinge il tentativo di gruppi anti-aborto e di medici, ritenuti non legittimati a contestare il processo di approvazione del mifepristone da parte della Food and Drug Administration.