Usa, la Casa Bianca boccia il piano Pelosi contro lo shutdown

Il piano della speaker della Camera Nancy Pelosi per porre fine allo shutdown "è destinato a fallire perché non finanzia la sicurezza nazionale né mantiene sicure le famiglie americane dal traffico di essere umani, droga e crimini". Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, riferendosi al tentativo di far approvare alla Camera controllata dai dem una legge che consenta di mettere fine allo shutdown senza i fondi per il muro col Messico.