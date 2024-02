Usa, Kamala Harris: "Sono pronta a servire come leader"

Kamala Harris si dice pronta a "servire" come leader.

Mentre i timori sull'età avanzata del presidente Usa Joe Biden dilagano, in un'intervista al Wall Street Journal, la vicepresidente assicura: "Sono pronta, non c'è dubbio". Negli ultimi mesi la Casa Bianca ha cercato di rilanciare l'immagine di Harris che però, nei sondaggi, registra performance peggiori di Biden. Sulla vicepresidente l'attenzione è alta, considerato l'età dell'attuale inquilino della Casa Bianca e la possibilità che potrebbe essere lei a sostituirlo nel caso in cui succedesse qualcosa mentre è in carica.