Joe Biden "non ha mai fatto affari col figlio". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, parlando dell'articolo del New York Times riguardante Hunter Biden. Secondo il quotidiano il figlio del presidente, all'epoca in cui il padre era il vice di Barack Obama, si rivolse all'ambasciata Usa in Italia per conto della società energetica ucraina Burisma, di cui era consigliere di amministrazione, per tentare di concludere affari nel nostro Paese.