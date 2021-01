Usa, Joe Biden: "Il mondo ci guarda, ripareremo le alleanze"

Getty

"Il mondo ci sta guardando, ripareremo le nostre alleanze". Con queste parole il neo presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, annuncia una svolta alla Casa Bianca in tema di politica estera, rispetto al suo predecessore. "Ricominciamo da capo, tutti quanti: cominciamo ad ascoltarci, mostriamo rispetto gli uni con gli altri. La politica non deve essere una battaglia che distrugge tutto, non deve essere la causa per una guerra", afferma.