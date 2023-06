Usa, Joe Biden definisce il presidente cinese Xi Jinping "un dittatore"

Joe Biden ha dato del dittatore a Xi Jinping durante un evento per una raccolta fondi elettorale in California.

"La ragione per cui Xi Jinping si è arrabbiato così tanto quando ho abbattuto quel pallone che trasportava due box auto di strumentazione è che non sapeva si trovasse lì - ha detto il presidente Usa -. Questo è il grande imbarazzo dei dittatori, quando non sono informati di quanto è accaduto". Le affermazioni di Biden arrivano a pochi giorni dalla missione del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, per ricucire i rapporti bilaterali cpon la Cina.