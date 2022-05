Usa-Israele, Biden: "I nostri rapporti sono indissolubili"

Il legame tra Stati Uniti e Israele è "indissolubile" e Washington sarà al fianco dello Stato ebraico Israele "oggi e sempre".

Lo ha detto il presidente statunitense, Joe Biden, in un videomessaggio in occasione della 74esima Giornata dell'indipendenza di Israele. "La partnership tra Israele e gli Stati Uniti è stata indispensabile per gli Usa e credo anche per Israele", ha aggiunto il numero uno della Casa Bianca.