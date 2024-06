Usa: "L'Iran continua a compiere passi sbagliati su nucleare"

"L'Iran continua a compiere passi nella direzione sbagliata rispetto al suo programma nucleare". Lo ha detto il Dipartimento di Stato Usa in una nota dopo l'avvertimento dell'Aiea che Tehean sta ulteriormente ampliando il suo arsenale. "L'Iran deve cooperare con l'Aiea senza ulteriori ritardi per attuare pienamente i suoi obblighi giuridicamente vincolanti. Rimaniamo in stretto coordinamento con i nostri partner e alleati", ha sottolineato il portavoce del dipartimento, Matthew Miller.