Usa, incidente su nave da crociera: morti 2 membri dell'equipaggio

Due membri dell'equipaggio della nave da crociera Nieuw Amsterdam della compagnia Holland America Line sono morti in un incidente avvenuto nel perimetro dell'imbarcazione mentre si trovava ad Half Moon Cay, alle Bahamas.

Lo ha riferito la stessa azienda per il trasporto marittimo, aggiungendo che le autorità sono state informate dell'incidente sulle cui cause è in corso un'indagine.