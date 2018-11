Usa, incendio a Los Angeles: ordine di evacuazione per Malibù

Le autorità non escludono quindi possibili morti e feriti, pur non potendo ancora quantificare il numero delle vittime. Sarebbero invece oltre 157mile le persone costrette a lasciare la propria casa per mettersi in salvo. Il governatore pro tempore della California, Gavin Newsom, ha quindi dichiarato lo stato d'emergenza, che permette di fornire assistenza alle aree colpite.