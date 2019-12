Usa, impeachment Trump: niente nuovi testimoni dem al Senato

Negli Stati Uniti il leader dei repubblicani al Senato, Mitch McConnell, ha respinto la richiesta dei democratici di avere nuovi testimoni nel processo di impeachment contro Donald Trump. "Non è il lavoro del Senato cercare disperatamente i modi per arrivare ad una condanna", ha dichiarato McConnell. Secondo lui, infatti, "se il caso dei dem alla Camera è carente, la soluzione non può essere quella di rimediare in Senato".