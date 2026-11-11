Usa, la Camera Usa boccia l'impeachment di Pete Hegseth | Trump: "Assolto un vero patriota"
Il Gop vince la votazione 211 a 204. Pesano come un macigno gli 11 deputati dem assenti "per traffico". Ocasio-Cortez: "A gennaio cambia tutto"
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Il primo set dell'impeachment contro il segretario alla Guerra americano Pete Hegseth è andato, a sorpresa, ai Repubblicani. La Camera dei rappresentanti ha bloccato la procedura di messa in stato d'accusa del titolare della Difesa. Una piccola vittoria per il Grand Old Party di Donald Trump, che infatti non ha perso tempo a correre sui social e celebrare il risultato ottenuto come una "assoluzione di un grande patriota americano". Nel computo della votazione - vinta 211 a 204 dal Gop - hanno pesato enormemente gli 11 deputati dem assenti, che avrebbero potuto permettere il successo della mozione.
Il primo fallimento dem dopo lo tsunami delle midterm
La prima mossa politica dei Democratici dopo il clamoroso tsunami alle elezioni di midterm è un mezzo disastro. Forti di un impeachment proposto dal deputato repubblicano Thomas Massie, e con la possibilità di passare al Senato il compito di giudicare Pete Hegseth, i dem hanno fallito proprio sul più bello. Tra i 204 voti portati a favore degli otto articoli di accusa contro il segretario alla Guerra - centrati soprattutto sulla guerra con l’Iran, ma anche su operazioni in Venezuela, Yemen e sui raid alle imbarcazioni sospettate di traffico di droga - si contano 203 democratici e uno solo repubblicano, ovviamente quello dello stesso Massie. Ma gravano non poco gli 11 assenti tra le file dei progressisti, tra cui Nancy Pelosi. Tutti - o quasi - sui social si sono giustificati spiegando di non essere potuti arrivare in tempo per "problemi di traffico a Washington dopo un incidente stradale".
Trump esulta: "Assolto un patriota, fermiamo i Democratici"
La vittoria repubblicana alla Camera ha disposto il trasferimento della risoluzione di impeachment alla Commissione giustizia, dove il Gop ha la maggioranza e dove evidentemente il partito di Trump è sicuro di poter far naufragare l'iniziativa. La Commissione si dovrebbe esprimere nella giornata di mercoledì, ma tutti si attendono che il tentativo di dare una prima spallata all'amministrazione fallisca.
"Il tentativo dei democratici di mettere sotto accusa il segretario alla Guerra Pete Hegseth è miseramente fallito! Tutti i repubblicani, a eccezione di Thomas Massie, un vero PERDENTE, hanno votato a favore di Pete". Così Donald Trump ha celebrato con un post su Truth il risultato. "I successi in Venezuela e in Iran, i migliori numeri di reclutamento nella storia delle forze armate (con lunghe liste d'attesa per arruolarsi) e un morale mai visto prima hanno portato all'assoluzione di un grande patriota americano. I democratici continuano a strumentalizzare e ad abusare degli Stati Uniti. Bisogna fermarli! Rendiamo l'America di nuovo grande".
Un nuovo impeachment a gennaio?
Per i Democratici non è ovviamente tutto perduto. Da gennaio, quando nel Congresso cambieranno completamente gli equilibri e i dem avranno in mano sia Camera che Senato, la messa in stato d'accusa di Pete Hegseth sarà rinnovata. A garantirlo la deputata Alexandria Ocasio-Cortez: "Ci sono così tanti criminali in questa amministrazione che è difficile stabilire un ordine di precedenza. Ci saranno moltissime indagini, immagino molte convocazioni in audizione e dovremo seguire le prove ovunque ci portino. È lo scenario che ci troviamo ad affrontare", ha osservato parlando a Cnn. Ma se accusare ancora Hegseth potrebbe diventare poco più di una formalità, per condannarlo servirà il parere favorevole di due terzi del Senato. Una prospettiva difficile, ma che in ogni caso permetterà ai Democratici di ritardare l'intera agenda legislativa che Trump intende perseguire.