Usa, la Camera Usa boccia l'impeachment di Pete Hegseth | Trump: "Assolto un vero patriota"

Per i Democratici non è ovviamente tutto perduto. Da gennaio, quando nel Congresso cambieranno completamente gli equilibri e i dem avranno in mano sia Camera che Senato, la messa in stato d'accusa di Pete Hegseth sarà rinnovata. A garantirlo la deputata Alexandria Ocasio-Cortez: "Ci sono così tanti criminali in questa amministrazione che è difficile stabilire un ordine di precedenza. Ci saranno moltissime indagini, immagino molte convocazioni in audizione e dovremo seguire le prove ovunque ci portino. È lo scenario che ci troviamo ad affrontare", ha osservato parlando a Cnn. Ma se accusare ancora Hegseth potrebbe diventare poco più di una formalità, per condannarlo servirà il parere favorevole di due terzi del Senato. Una prospettiva difficile, ma che in ogni caso permetterà ai Democratici di ritardare l'intera agenda legislativa che Trump intende perseguire.