Usa, il democratico Beto O'Rourke posta foto shock di due migranti morti: "Trump è il responsabile"

"Trump è responsabile per questo". E' il j'accuse del candidato democratico alla Casa Bianca Beto O'Rourke, che commenta la foto shock della piccola Angie, morta annegata col padre mentre cercava di entrare in Texas attraversando il Rio Grande. Un caso Aylan per gli Stati Uniti. "La sua amministrazione costringe le persone in cerca di asilo ad attraversare il confine eludendo i normali porti di ingresso causando grandi sofferenze e morte".

O'Rourke lancia la sua denuncia-invettiva contro Trump su Twitter e condivide questa terribile immagine, lui che è texano di El Paso, città al confine col Messico. "Tutto questo - aggiunge - a spese della nostra umanità, non a beneficio della nostra sicurezza".



La vicenda - Secondo un rapporto del tribunale messicano, il 25enne Oscar Martinez Ramirez, fuggito da El Salvador con la moglie di 21 anni e la loro figlia, ha deciso di effettuare la rischiosa traversata dal Messico verso gli Usa la scorsa domenica pomeriggio. Ramirez portava la bambina sulle sue spalle, proteggendola dentro la sua maglietta per tenerla al sicuro mentre tentavano di attraversare il fiume. Ma i due sarebbero stati spazzati via da correnti violente, annegando davanti agli occhi della madre, che è sopravvissuta ed è arrivata a riva. I due corpi sono stati trovati lunedì a Matamoros, nello Stato di Tamaulipas.



Madre e tre figli morti di caldo presso il Rio Grande - Intanto gli agenti federali Usa che vigilano sulle frontiere hanno trovato quattro morti nei pressi del Rio Grande, al confine col Messico. Si tratta di una giovane donna, di due bambini e di un neonato. Il ritrovamento in una zona della Rio Grande Valley, in Texas, dove è in costruzione una sezione del muro voluto da Donald Trump. Le autorità affermano che le vittime sono probabilmente decedute per disidratazione ed esposizione all'eccessivo caldo.