Hunter Biden, il figlio del presidente Usa arriva a Capitol Hill: "Mio padre estraneo ai miei affari"

Le accuse mosse dai repubblicani e i problemi legali di Hunter Biden

I repubblicani intendono procedere con l'inchiesta per l'impeachment del presidente Biden, che a loro giudizio sarebbe stato coinvolto negli affari esteri, in Cina e Ucraina, del figlio. Finora non è emerso alcun elemento a sostegno di questa tesi, anche se molti dubbi sono stati sollevati riguardo agli affari condotti all'estero da Hunter Biden e altri membri della famiglia. Il figlio del presidente è coinvolto anche in due indagini in Delaware e in California, entrambe condotte dal procuratore speciale David Weiss, nominato durante la presidenza Trump e poi confermato da Biden. In Delaware, Hunter Biden è accusato di possesso illegale di arma da fuoco, nel periodo in cui si stava disintossicando. In California, il figlio del presidente deve affrontare nove capi d'accusa per evasione fiscale, riguardo al mancato pagamento di 1,4 milioni di dollari di tasse.